Meteo: su Potenza maltempo e freddo in arrivo! Ecco le previsioni aggiornate

Atteso un nuovo cambio di scenario che comporterà un incremento della nuvolosità e la possibilità per piogge e rovesci a più riprese.

La perturbazione che si arcua attorno al minimo di bassa pressione in fuga dal Tirreno verso lo Ionio sarà responsabile di una fase di maltempo che interesserà le nostre regioni fino a venerdì.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Mercoledì 22 Novembre, avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 7°C.

Giovedì 23 Novembre avremo cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 7°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.