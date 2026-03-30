Meteo, su Potenza nuovo assalto dell’inverno: freddo e peggioramento in arrivo! Le previsioni

Una temporanea tregua si è avuta nella giornata di domenica con il ritorno a condizioni più asciutte contestualmente ad un lieve aumento delle temperature.
In questa settimana le previsioni vedono una tendenza a nuovo netto peggioramento del tempo, con il ritorno di forte vento e rovesci, oltre ad un sensibile calo delle temperature.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 31 Marzo, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 4°C, la minima di 2°C.
Mercoledì 1 Aprile avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 6°C, la minima di 3°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.