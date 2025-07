Meteo: temperature più basse su Potenza. Ecco le ultime previsioni

Su Puglia, Basilicata e Molise sono attese condizioni di stabilità atmosferica, con prevalenza di cielo sereno pressoché ovunque, fatta eccezione per le aree interne appenniniche, che occasionalmente durante le ore pomeridiane vedranno lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, talvolta associata a brevi acquazzoni.

Le temperature si manterranno, nei prossimi giorni, su valori intorno alle medie tipiche del periodo.

Che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Giovedì 10 Luglio avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 11°C.

Invece, Venerdì 11 Luglio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 12°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.