Potenza: in provincia 1000 euro per ogni figlio nato o adottato! I dettagli

Considerato l’ampio gradimento per il ‘Bonus nascite’, registratosi tra la comunità del centro valdagrino l’anno scorso, l’Amministrazione comunale ha pensato di riproporre anche quest’anno la misura, utilizzando fondi rinvenienti dai proventi del Programma Operativo Val d’Agri.

Proprio in questi giorni, infatti, è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Paterno, l’Avviso pubblico per l’erogazione di un contributo a fondo perduto per ogni figlio nato nel corso dell’anno 2025.

Il contributo previsto per la misura verrà corrisposto nella misura di € 1000 una tantum per ogni figlio nato o adottato, a prescindere dall’Isee del nucleo familiare.

Possono presentare domanda i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, per ogni figlio nato dall’1/01/2025 al 31/12/2025.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, a partire dalle ore 12:00 del giorno 10/07/2025 e fino alle ore 23:59 del giorno 31/01/2026, secondo il modulo digitale presente sul sito istituzionale nella sezione istanze online (https://www.comune.paterno.pz.it/serviziospecifico/248).

Spiega il Sindaco di Paterno, prof.ssa Tania Gioia:

“In un tempo in cui le sfide demografiche si fanno sempre più pressanti, la riproposizione del ‘Bonus nascite’, rappresenta molto più di un semplice contributo economico: è un messaggio chiaro e concreto di vicinanza alle famiglie e di fiducia nel futuro della nostra comunità.

Vogliamo che ogni nuova nascita sia accolta con gioia ma anche con responsabilità da parte delle istituzioni.

Si tratta di una misura simbolica e strategica che, da un lato, rappresenta anche un piccolo gesto concreto per supportare i neo-genitori nei primi mesi, spesso i più delicati e, dall’altro, vuole essere un incentivo che valorizzi la scelta di mettere al mondo un figlio, oggi più che mai una decisione coraggiosa e preziosa.

Sentiamo l’obbligo, come Amministrazione, di sostenere chi costruisce il domani. Le famiglie sono il cuore pulsante del tessuto sociale e investire in loro significa investire in una società più coesa e solidale.

Per questo abbiamo il dovere di essere presenti non solo con servizi, ma con segnali di riconoscimento e gratitudine, anche attraverso strumenti per promuovere la natalità, verso chi contribuisce alla crescita della comunità.

Non è solo un aiuto, ma un abbraccio istituzionale, un “benvenuto” sincero che dice ai nuovi nati e alle loro famiglie: qui siete importanti, qui siete a casa”.