“Migliaia di turisti sulle nostre montagne hanno trovato piste chiuse, impianti di risalita smontati, strade non pulite e bloccate dalla neve”! La denuncia

“Istituire un Tavolo tecnico permanente di coordinamento con tutti gli attori del settore del turismo invernale: Azienda di Promozione Turistica, Provincia di Potenza, Comuni del comprensorio, scuole e associazioni di categoria per poter programmare in anticipo la prossima stagione turistica, così come avviene da tempo in altre Regioni che già hanno utilizzato i fondi europei e quelli del PNRR per far decollare il settore turistico invernale”.

E’ questo l’oggetto della mozione a firma del consigliere del M5S Gianni Leggieri, il quale evidenzia che:

“In Basilicata esistono cinque comprensori sciistici e che, nonostante le abbondanti nevicate dei giorni scorsi, il turismo invernale lucano, purtroppo, stenta a decollare.

Le migliaia di turisti arrivati, anche da fuori regione, sulle nostre montagne si sono trovati di fronte a piste chiuse, impianti di risalita smontati, strade non pulite e bloccate dalla neve; inoltre, la seggiovia che si trova presso il Rifugio del lago Laudemio è ormai chiusa da otto anni.

Un problema ormai atavico che sta scoraggiando i turisti ed arrecando un enorme danno all’economia lucana e agli operatori del settore.

Nella vicina regione Campania, solo per fare un esempio, grazie ai fondi del PNRR, sono stati appaltati i lavori per la realizzazione di nuove piste, il rifacimento di tre rifugi e l’adeguamento di alcuni tratti di piste esistenti del comprensorio sciistico di Laceno, in Irpinia.

Anche in Basilicata è fondamentale procedere ad una programmazione seria di rilancio e riqualificazione infrastrutturale di tutti i comprensori sciistici, al fine di un ampliamento delle strutture ricettive.

La montagna lucana è un bene prezioso che va sfruttata, non solo durante il periodo invernale, ma durante tutto l’anno”.

