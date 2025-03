Mons. Caiazzo lascia la Basilicata: “Si chiude un capitolo importante per la comunità ecclesiale lucana”. Auguri per il nuovo incarico

L’assessore regionale alla Salute e Politiche Sociali, Cosimo Latronico, ha partecipato alla cerimonia di congedo indetta dal Vescovo Mons. Giuseppe Caiazzo, portando il saluto del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e dell’intero governo regionale.

Nel suo intervento, Latronico ha espresso un sentito ringraziamento per l’opera pastorale svolta da Mons. Caiazzo negli anni trascorsi alla guida della diocesi di Matera-Irsina, a cui si è recentemente aggiunta anche la diocesi di Tricarico.

Ha dichiarato Latronico:

“Mons. Caiazzo ha esercitato la sua missione evangelica con speciale dedizione, guidando con saggezza e passione una parte significativa delle chiese lucane.

A lui vanno i miei più sinceri auguri affinché il nuovo incarico alla guida della diocesi di Cesena-Sarsina possa essere un percorso fecondo, ricco di grazia e di frutti per le comunità cristiane di quella terra”.

L’assessore ha poi sottolineato il forte legame che Mons. Caiazzo lascia con la Basilicata, una regione che ha accompagnato nel cammino di fede con instancabile impegno.

Tra le opere più significative del suo episcopato, l’assessore ha ricordato l’inaugurazione del Museo Diocesano, evento che ha suggellato l’impegno nella valorizzazione del ricco patrimonio religioso e artistico delle chiese lucane.

Ha aggiunto Latronico:

“L’inaugurazione del Museo Diocesano ha rappresentato la conferma della straordinaria ricchezza custodita nelle chiese lucane: un patrimonio inestimabile di fede, arte e cultura, che merita di essere valorizzato e mostrato nella sua immensa bellezza.

Con la partenza di Mons. Caiazzo per Cesena-Sarsina si chiude un capitolo importante per la comunità ecclesiale lucana, ma resta vivo un legame di affetto e gratitudine per il percorso condiviso”.