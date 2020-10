Provincia di Potenza dal cuore grande: risultati da record nella raccolta di sangue e plasma! I dettagli

È stato un week end all’insegna della generosità in tutte le sezioni di Fidas Basilicata, con risultati record nelle sezioni di Bernalda (MT), con ben 42 sacche consegnate, Grassano (MT), Montalbano (MT), Rionero in Vulture (PZ) e Muro Lucano (PZ) che si aggiungono al risultato di Laurenzana (PZ), per un totale di 150 sacche di sangue e di plasma consegnate ai centri trasfusionali in soli due giorni di donazioni.

In particolare, Domenica 25 Ottobre si è svolta l’ultima Giornata di donazione di sangue della sezione di Fidas Laurenzana (PZ) e si è raggiunto il record di 200 sacche donate da inizio anno.

Grande soddisfazione per l’intero direttivo della piccola sezione di Laurenzana (PZ) per il raggiungimento di questo obiettivo.

Ha dichiarato il Presidente di Fidas Laurenzana Lorenzo Pavese:

“Un piccolo paese generoso e dal cuore grande che in un momento storico così particolare, in piena emergenza sanitaria, ha risposto con generosità ai nostri appelli.

Questo straordinario risultato ci riempie di gioia.

Grande sensibilità e generosità da parte dei 34 donatori, che hanno accettato l’invito a presentarsi Domenica scorsa nella sezione di Laurenzana (PZ), nel pieno rispetto delle norme di contenimento del Covid-19.

L’atto di generosità fatto da ciascun volontario e l’impegno dei componenti del direttivo di mettere in piedi la macchina delle donazioni con tutte le misure di sicurezza, hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo.

Il nostro ringraziamento va a tutti i donatori, protagonisti indiscussi, e agli operatori sanitari, che ci sopportano e ci supportano nelle domeniche di raccolta”.

Le donazioni però non si fermano e il Presidente e tutto il direttivo lanciano una nuova sfida per fine anno, facendo appello ai donatori di prenotarsi per la prossima donazione prevista per Domenica 20 Dicembre.

L'invito è di continuare a porgere il braccio con generosità cercando la sezione Fidas più vicina.

