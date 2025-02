Muro Lucano: il Museo Archeologico Nazionale celebra la Giornata del Braille con laboratori e visite. I dettagli

Il viaggio di questo post non va molto indietro nel tempo, ma arriva “solo” al 2007, anno in cui è stata istituita la Giornata Nazionale del Braille, che ricorre il 21 Febbraio, in coincidenza con la Giornata mondiale della difesa dell’identità linguistica dei popoli e delle minoranze, promossa dall’UNESCO.

Questa giornata vuole favorire la sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti.

Il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano celebrerà questa giornata con un percorso di visita tematico e un laboratorio ad hoc organizzati in collaborazione con l’associazione Archeoworking.