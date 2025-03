Muro Lucano: per la città uno spazio di divertimento moderno, colorato e sicuro. L’annuncio

“Sono iniziati i lavori per il rifacimento del parco giochi comunale grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Regione Basilicata di circa € 112.000,00 che restituirà alla città e soprattutto ai bambini, uno spazio di divertimento moderno, colorato ed in particolar modo più sicuro“.

Questo l’annuncio del Sindaco della Città di Muro Lucano, Giovanni Setaro, che continua:

“Con questo intervento verrà cambiato il volto di un luogo importante, meta di incontro e di socialità non solo per i più piccoli ma anche per le loro famiglie.

Ringrazio l’impresa, i progettisti e l’ufficio tecnico comunale per il grande impegno dimostrato“.