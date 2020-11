Nel potentino casa completamente avvolta dalle fiamme! Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanza e Carabinieri. Le foto

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna dalle ore 17:50 circa sono intervenuti in contrada Seconda Serralta a Picerno (PZ) per incendio abitazione.

I Vigili del fuoco, giunti in sul posto, hanno trovato una abitazione a due piani (piano terra costruito in pietra, secondo piano costruito interamente in legno) completamente avvolta dalle fiamme, al momento da informazioni assunte sul posto non risultano persone all’interno.

I Vigili del fuoco stanno operando con due autopompe, un fuori strada, una autovettura, una autoscala e due autobotti per un totale di sedici unità.

Intervenuti anche i Carabinieri e 118.

Queste alcune foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)