Nel potentino chiusi questi due tratti di strada! Fate attenzione

Il Comune di Ruoti fa sapere:

“Visto l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria per rischio idrogeologico è stato disposto con ordinanza n.1/2023 il divieto di transito dei tratti di strada di C/da Spinosa, indicativamente dal civico n.19 al civico n.24 e dal civico n. 45 per m 500 in direzione di marcia verso C/da Acqua Bianca.

I percorsi alternativi obbligatori per il collegamento tra il Comune di Ruoti e il Comune di Avigliano e il territorio situato nell’area di cantiere sono i seguenti:

𝐀- direzione di marcia in C/da Marana con immissione sulla Via Appia ex SS7;

𝐁- direzione di marcia C/da Acqua Bianca – intersezione bivio di Avigliano con immissione sulla strada provinciale SP6;

𝐂- direzione C/da Spinosa da civico n.18 strada interna che conduce SP6 e viceversa”.

Queste alcune foto dei tratti interessati.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)