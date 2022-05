Nel Potentino cinema gratis: ecco il programma dei film proiettati

La rassegna, ideata ed organizzata dall’Associazione di promozione sociale Zer0971 in collaborazione con la Casa Rosa di Tolve, si prefigge lo scopo di promuovere attraverso il cinema varie tematiche relative ai diritti umani, alla conoscenza dell’ambiente e di portare il cinema di qualità in luoghi dove mancano sale di proiezione.

Mercoledì 11 Maggio il via alla rassegna con la proiezione del film “Quo Vadis, Aida?”.

Questo film, uscito nel 2020, incentrato sul tema della guerra nei Balcani, nello specifico raccontando i fatti di Srebrenica, si presenta oggi più attuale che mai, mettendo in scena il racconto di una tragedia collettiva attraverso la storia di una donna che tenta il tutto e per tutto per salvare la sua famiglia.

La rassegna continuerà il 18 Maggio con il film palestinese “Libere, disobbedienti, innamorate”, film incentrato sulle vite di tre donne arabe in una Tel Aviv che ribolle di cultura underground.

Tre giovani ostinate e coraggiose per una riflessione a cuore aperto sull’indipendenza femminile.

Il 25 Maggio verrà invece proiettato “Taranta on the road”, commedia musicale che tratta con leggerezza la questione delle frontiere e dell’immigrazione.

La rassegna si concluderà il 1° Giugno con il documentario ambientale di Naomi Klein “This Changes Everything”, incentrato sul tema anch’esso estremamente attuale dei cambiamenti climatici e delle responsabilità del sistema economico vigente.

Tutte le proiezioni si terranno al Bar La Villa di Tolve.

L’accesso per assistere alle proiezioni è libero e senza prenotazione.

Inizio proiezione: ore 21.30

Di seguito locandina dell’iniziativa.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)