Nel potentino grande accoglienza ai 19 bimbi nati nel 2021! Ecco la bella iniziativa

Si è tenuta oggi pomeriggio nel palazzo comunale di Ruoti una lodevole iniziativa atta a promuovere la lettura e la crescita culturale dei bambini sin dalla tenera età.

L’iniziativa “Un libro per ogni nuova vita” rientra nel programma nazionale “Nati per leggere” sostenuto e promosso anche dal Comune di Ruoti.

Alla presenza del sindaco di Ruoti Anna Maria Scalise, dell’assessore alle Politiche sociali vicesindaco Maria Troiano insieme alla referente locale dott.ssa Maria Sileo e i volontari dell’associazione Nati per leggere Basilicata, sono stati donati ai 19 bambini nati nel 2021 nel territorio di Ruoti libri intitolati: “Finalmente qui (Vecchini-Sualzo)”.

Le prime parole da leggere insieme per lasciarsi accarezzare e coccolare, alla scoperta del mondo.

L’amministrazione comunale inoltre ha fatto dono di una fornitura di libri per il gruppo di volontari Nati per Leggere del presidio di Ruoti per incentivare la promozione, la crescita e il prosieguo delle iniziative locali.

Il Sindaco Scalise ha dichiarato a margine dell’evento:

“Questi bambini sono il nostro futuro, regalare loro un libro è sinonimo di speranza, libertà e cultura, perché è solo attraverso la cultura che si è liberi e capaci di creare un futuro all’altezza dei propri sogni.

Educare i propri, i nostri figli alla lettura sin da piccoli è il primo passo verso la loro indipendenza”.