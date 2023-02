Neve, Sellata-Pierfaone piena di turisti ma non senza problemi: queste le ultime notizie per garantire divertimento e sicurezza

Presieduto dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro si è riunito stamane, nella sala Italia del Palazzo del Governo, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare le problematiche concernenti l’accesso al comprensorio sciistico ubicato nel Comune di Abriola in località “Sellata – Pierfaone”, nella cornice del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano.

Presenti alla riunione l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata accompagnato dal Direttore generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, il Presidente della Provincia, i Sindaci di Abriola, Marsico Nuovo e Calvello, il Questore di Potenza, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante Regionale dei Carabinieri Forestali, il Dirigente della Sezione della Polizia Stradale, i Dirigenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e del 118;

presenti anche rappresentanti dell’Ufficio Regionale di Protezione Civile, dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’Ente Parco Appennino Lucano.

Ha sottolineato introduttivamente il Prefetto Campanaro:

“Registro con favore il fatto che la stagione invernale in corso stia facendo registrare un importante afflusso di turisti nel comprensorio sciistico ‘Sellata-Pierfaone’ .

Quello che a tutti gli effetti rappresenta uno dei maggiori attrattori turistici invernali del nostro territorio rischia, però, di diventare fonte di problemi per la incolumità dei turisti, avendo fino ad ora gestito in emergenza una serie di fattori critici grazie al significativo apporto dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale di Abriola.

Occorre adesso uscire dalla logica della estemporaneità degli interventi per approdare ad una pianificazione di soluzioni concrete e rapide, da mettere in campo già nel prossimo fine settimana, per garantire il divertimento in sicurezza di chi si reca sulle piste da sci”.

In questo senso, il Prefetto Campanaro ha chiesto a tutti i presenti, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, di profondere il massimo sforzo per evitare il ripetersi di situazioni di pericoloso congestionamento del flusso di traffico verso il comprensorio, anche a causa del completamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale 146, che ne hanno determinato la chiusura all’altezza del ponte al Km. 17+780, con ordinanza provinciale del 26 agosto 2022.

Il Prefetto Campanaro ha, quindi, chiesto anzitutto al Primo cittadino di Abriola, quale Autorità sanitaria locale, ed al dirigente dell’Azienda Sanitaria di Potenza di assicurare la presenza nel comprensorio sciistico – nella giornata della domenica, di massimo afflusso dei turisti – di una Unità Medica di Primo Soccorso con ambulanza, per sopperire alle necessità sanitarie.

Ha chiarito il Rappresentante del Governo:

“La tutela dell’incolumità dei cittadini deve essere il faro che orienta le scelte e le decisioni delle Istituzioni.

Con i numeri registrati negli ultimi fine settimana, è impensabile non disporre ‘in loco’ di un presidio sanitario che possa assicurare i primi interventi.

La salute degli utenti sta a cuore a tutti e le Istituzioni competenti oggi si sono messe a lavoro da subito per garantire, già da domenica prossima, la presenza medica sulle piste”.

In merito alla gestione dei flussi di traffico sulla strada, il Presidente dell’Amministrazione Provinciale ha informato che è previsto nella giornata di domani un sopralluogo tecnico per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca dell’ordinanza di chiusura e la riapertura parziale della strada a senso unico alternato.

Ciò posto, sentite le Forze di Polizia, il Prefetto ha invitato il Presidente dell’ Amministrazione Provinciale, quale ente proprietario della strada, ed il Sindaco di Abriola ad effettuare, per il traffico veicolare proveniente da Potenza, all’intersezione della S.P. 146 con la S.P. 5 al Km. 21+300, una postazione “filtro” con le Polizie provinciale e locale, per indirizzare il traffico verso il percorso alternativo, una volta riempita l’area parcheggio esistente nelle adiacenze dello stesso incrocio.

I percorsi alternativi, presidiati da Polizia provinciale e locale, dovranno essere dall’Ente proprietario della strada preventivamente comunicati all’utenza su siti istituzionali, canali social e radio/televisivi, oltre ad essere adeguatamente segnalati.

Il Rappresentante del Governo ha, inoltre, raccomandato al Sindaco di Abriola di provvedere alla costante pulizia di tutte le aree di parcheggio, incluse quelle presenti sui percorsi alternativi, presidiandole con ausiliari del traffico e volontari.

Ha concluso il Prefetto Campanaro:

“Se tutti svolgiamo i compiti che ci siamo oggi assegnati già il prossimo fine settimana vedremo i positivi effetti della pianificazione fatta in questa riunione di Comitato.

In questo modo, il comprensorio sciistico ‘Sellata-Pierfaone’ potrà diventare anche teatro di manifestazioni sportive importanti, e non solo delle presenze turistiche dei fine settimana”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)