Non se ne può più: in provincia di Potenza ladri tornano all’attacco!

In relazione ai recenti eventi malavitosi accaduti nel territorio di Baragiano e dei paesi limitrofi ed al conseguente stato di preoccupazione che attraversa la comunità, fa sapere l’Amministrazione.
“si è tenuto un vertice tra il Sindaco, Amministrazione Comunale, Polizia Locale e il Comandante della Locale Stazione dei Carabinieri.
Ampie rassicurazioni sono arrivate dalle forze dell’ordine al fine di intensificare la sorveglianza attiva e passiva del territorio.
Sono inoltre in corso interlocuzioni per attivare in osservanza delle disposizioni di legge ogni strumento utile alla sorveglianza.
Nel frattempo si raccomanda ai cittadini di diventare parte attiva di questo processo aumentando il grado di attenzione e di rivolgersi per ogni esigenza alle forze dell’ordine“.