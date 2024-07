A seguito delle intense precipitazioni verificatesi nella giornata di ieri ed intensificatesi nella tarda serata, si stanno svolgendo verifiche sui sensori che monitorano il versante e sullo stato dei luoghi.

Per tale ragione non è stata effettuata la riapertura della tratta stradale tra il km 241,400 ed il km 241,800, a seguito della precedente chiusura notturna già in vigore.

La circolazione verrà ripristinata a conclusione delle verifiche in corso.