“Occhio ai Bimbi”: a Potenza e provincia una campagna di screening per proteggerli da questa patologia

Nell’ambito del service Lion di rilevanza nazionale “Occhio ai Bimbi” per la prevenzione dell’ambliopia, lo scorso 27 febbraio, è stato stilato un protocollo d’intesa tra l’Associazione Lions International e l’ASP Basilicata per gli screening e l’individualizzazione precoce dell’ambliopia nelle bambine e bambini delle scuole per l’infanzia nei Comuni della Provincia di Potenza.

La campagna è indirizzata ai bimbi tra i 3 e i 5 anni per gli screening per la diagnosi dell’occhio pigro.

L’ambliopia è una patologia insidiosa e abbastanza diffusa e consiste nella riduzione della capacità di uno o di entrambi gli occhi che diventa non più correggibile con gli occhiali.

Pertanto è importante la prevenzione nell’età prescolare, fra i 3 e i 5 anni in quanto permette di riconoscere la presenza di un eventuale deficit visivo che potrà essere affrontato con cure appropriate.

I Club Lion della provincia di Potenza hanno messo a disposizione un autorefrattometro donato da LIONS CLUB INTERNATIONAL FUNDATION (LCIF) che viene utilizzato da operatori specializzati delle strutture sanitarie all’interno delle scuole lucane effettuando esami visivi non invasivi in base all’accordo siglato con ASP.

Le attività hanno avuto inizio lo scorso 8 Marzo e hanno interessato la scuola dell’infanzia delle Canossiane del capoluogo.

Le prossime sono previste per il giorno 22 Marzo cui ne seguiranno altre che riguarderanno anche la provincia potentina.

Il service di rilevanza Multidistrettuale promosso dai Lions e sostenuto dall’ASP si propone di diffondere la cultura della prevenzione dell’ambliopia, altrimenti detta occhio pigro, mediante materiale informativo, sia di effettuare screening per le scuole dell’infanzia.

Gli screening vanno eseguiti entro il quinto anno di vita, quando si sviluppano le connessioni fra gli occhi e il cervello, e la presenza di un difetto di vista non corretto può determinare l’ambliopia che interessa 1 bambino su 30.

Secondo la normativa vigente lo screening per l’ambliopia deve essere effettuato da un oculista o da un ortottista o essere validato da queste figure professionali.

Raffaele Nigro, Presidente VIII Circoscrizione Basilicata, conclude:

“Dal 2017 noi Lions abbiamo eseguito oltre 80.000 screening sul territorio nazionale e divulgato la cultura sull’ambliopia mediante la distribuzione nelle scuole di oltre 713.000 opuscoli.

Ai referenti Lions, Dott. Antonio Lopizzo, Dott.ssa Patrizia Bianco, ai Club e soci Lions di Basilicata, al Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Dott. Luigi D’Angola, ai presenti alla prima giornata di prevenzione, la Coordinatrice degli ortottisti Dott.ssa ,Lucia Sileo, la Coordinatrice delle attività del Distretto della Salute Dott.ssa Carmela Colucci, il Direttore del Distretto Sanitario di Potenza Dott. Sergio Molinari, rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti per la collaborazione, il sostegno e il loro tempo“.