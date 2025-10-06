ULTIME NEWS

Occhiuto rieletto presidente della Calabria: le parole di Bardi

6 Ottobre 2025

Desidero rivolgere al presidente Occhiuto le mie felicitazioni per il successo elettorale che si sta profilando in queste ore.

Il risultato conferma la fiducia dei cittadini calabresi nella sua visione e nella sua capacità di guidare il territorio con competenza e determinazione”.

Così – in un messaggio diffuso dall’ufficio stampa della Giunta lucana – il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (Forza Italia).

Secondo il governatore lucano:

“la collaborazione tra le nostre Regioni del Sud è fondamentale per affrontare insieme le grandi sfide del futuro: lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle nostre eccellenze.

Sono certo che continueremo a lavorare in sinergia per dare sempre più forza e centralità al Mezzogiorno nel panorama nazionale.

A Roberto Occhiuto auguro di proseguire con rinnovato entusiasmo il suo impegno per la Calabria e per il Sud Italia, certo che il suo operato continuerà a rappresentare un punto di riferimento per l’intero territorio meridionale”.