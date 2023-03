“Oggi è un giorno di festa per Avigliano”: inaugurata la nuova stazione! Ecco i dettagli

Scrive Ferrovie Appulo lucane sull’inaugurazione stamane della nuova stazione di Avigliano:

“Allungamento ed innalzamento della banchina,

recupero della pensilina metallica esterna,

biglietteria automatica,

totale ristrutturazione degli interni con installazione di tornelli, monitor informativi,

connessione wi – fi gratuita,

servizi,

percorsi tattili,

eliminazione di tutte le barriere architettoniche.

I lavori sono durati meno di un anno, con un investimento da parte di Fal di 437mila euro.

Sono le caratteristiche della nuova stazione Fal di Avigliano Città inaugurata dal Presidente e dal Direttore Generale di Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento e Matteo Colamussi; dall’assessore ad Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, Donatella Merra; dal Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca; dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Hanno partecipato anche gli alunni di alcune scuole cittadine e la banda musicale Città di Avigliano.

Ha detto il Direttore Generale di Fal, Colamussi riprendendo lo slogan scelto per la campagna di comunicazione:

‘Ci siamo. Oggi dimostriamo ancora una volta di saper mantenere gli impegni.

Questa è la prima stazione nell’area di Potenza che realizziamo con il cosiddetto ‘modello Fal’, all’insegna dei tre pilastri fondamentali per innalzare gli standard di sicurezza e dei servizi resi agli utenti, ossia innovazione, sostenibilità accessibilità.

La stazione di Avigliano è il primo concreto tassello di un articolato progetto condiviso e programmato con la Regione Basilicata per la realizzazione di un vero e proprio servizio metropolitano che sta prendendo sempre più forma e che vedrà come punti cardine la Città di Avigliano e la Città capoluogo, Potenza.

Questo risultato è frutto di sinergia che ha visto protagonista anche il Comune di Avigliano con cui, tramite la Regione Basilicata, nei prossimi mesi lavoreremo per destinare ulteriori luoghi e spazi alla comunità’.

Ha detto il Presidente Fal, Almiento:

‘Servizi smart e moderni, ma anche restauro e recupero urbano e in questo contesto siamo orgogliosi di aver restituito all’antico splendore sia il fabbricato di stazione, sia soprattutto la pensilina metallica esterna, con una riqualificazione che ne rispetta e ne valorizza la storia, introducendo tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i consumi energetici e l’impatto sull’ambiente.

La nostra Azienda si attesta sempre più come parte integrante di un servizio di interconnessione più accessibile e moderno a favore sia dei cittadini lucani, sia dei flussi turistici in costante aumento’.

Ha detto l’assessore Merra:

‘L’obiettivo fino a fine legislatura è quello di riattivare tutte le stazioni e l’intera tratta da Avigliano a Genzano nell’ottica di realizzare una vera metropolitana di superficie dell’hinterland potentino. La stazione è funzionale ma anche funzionante; dovrà riprendere vita non solo nella bellezza della sua architettura e nei suoi spazi ma anche nella funzione specifica che esercita sul territorio’.

Ha detto il Sindaco Mecca:

‘Questo per la città è un giorno di festa.

I lavori di ristrutturazione rappresentano in modo significativo cosa sia oggi Avigliano nella strategia regionale del trasporto e della mobilità.

Grazie a Fal e all’Amministrazione regionale perchè questa per noi è una rassicurazione per il futuro di questa stazione che rappresenta il cuore e il simbolo della Città di Avigliano’.

Ha detto il Presidente Bardi:

‘In un contesto di mobilità così complesso per i cittadini, con strade tanto difficili da percorrere questa stazione rappresenta una tappa importante per garantire la mobilità su rotaia.

È un punto di riferimento, l’nizio di un percorso per una visione più ampia del futuro’.

La nuova stazione è ‘green’, ‘smart’, ‘accessibile’ e dotata dei più moderni servizi agli utenti.

I lavori, infatti, hanno riguardato l’allungamento di 300 metri e l’innalzamento della banchina per facilitare l’accesso ai treni alle persone con disabilità motorie; il recupero della pensilina metallica esterna; il rifacimento dei marciapiedi sui due lati dei binari; la riqualificazione dei servizi igienici; la realizzazione di percorsi tattili per ipovedenti e/o non vedenti.

La stazione è stata dotata di biglietteria automatica, monitor informativi, tornelli, connessione wi-fi gratuita, illuminazione a led”.

