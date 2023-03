Basilicata: ulteriori 11 milioni di euro per l’efficientamento energetico delle imprese lucane! Ecco i dettagli

Nella odierna seduta di Giunta regionale sono stati stanziati ulteriori 11 milioni di euro per l’efficientamento energetico delle piccole, medie e grandi imprese.

“Si tratta di una misura richiesta dal mondo produttivo lucano e abbiamo provveduto a scorrere ulteriormente la graduatoria.

Il 60% delle risorse andranno alle piccole e medie imprese, la restante parte alle imprese di grandi dimensioni.

Il nostro obiettivo è dare un vantaggio competitivo e strutturale alle imprese lucane, sia per affrontare il caro energia, sia per costruire concretamente la transizione energetica del mondo produttivo in Basilicata.

Siamo consapevoli che sull’energia si gioca la sfida competitiva delle aziende in un’economia globale e sul tema metteremo in campo altre azioni mirate”.

Lo afferma in una nota l’assessore alle Attività produttive della Regione Basilicata, Alessandro Galella.a

