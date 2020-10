A Potenza e provincia operazione antidroga dei Carabinieri: arresti e stupefacenti sequestrati. I dettagli

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza in questi ultimi giorni stanno sempre più stringendo la morsa intorno al fenomeno della droga, attraverso numerosi servizi sul territorio condotti dai reparti dipendenti, finalizzati ad esercitare, nel senso, un’azione efficace.

In tale ottica vanno annoverati diversi risultati operativi che si sono concretizzati nel capoluogo ed in altre località del potentino.

Nel dettaglio, ad Acerenza (PZ), i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato in flagranza di reato un 57enne del luogo e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un’altra persona residente, della stessa età, in sua compagnia, poiché entrambi ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso.

In particolare, i militari, ad un posto di controllo svolto nel corso di un servizio perlustrativo serale, hanno fermato l’autovettura su cui viaggiavano i predetti, lungo la SP 6.

Nel procedere alla perquisizione, gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato 50 grammi di marijuana contenuti in un doppio involucro, in cellophane e tessuto, occultato tra il paraurti anteriore e il passaruota della macchina.

All’esito degli accertamenti, il 57 enne proprietario e conducente dell’autovettura è stato arrestato mentre il passeggero è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

In analogo contesto, a Lavello (PZ), i Carabinieri della locale Stazione, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 20enne del luogo.

Nello specifico, gli operanti, con l’ausilio di unità antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Tito (PZ), hanno effettuato una perquisizione presso il domicilio del giovane rinvenendovi e sequestrando 6 grammi di cocaina, già suddivisa in 14 dosi, un bilancino elettronico di precisione, materiale vario per il confezionamento della droga e la somma contante di 650 euro, in banconote di vario taglio, ritenuto costituire provento di pregressa attività di spaccio.

Al compimento delle verifiche il 20enne è stato tratto in arresto.

A seguire, a Potenza, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia capoluogo, hanno deferito in stato di libertà all’A.G. un 41enne residente, controllato nel mentre sulla sua bicicletta percorreva via del Gallitello.

Nell’occasione, eseguendo nei suoi confronti una perquisizione personale, i Carabinieri lo hanno sorpreso in possesso di 0.8 grammi di marijuana nascosti all’interno di una scarpa.

Anche in questa circostanza, col supporto di un’unità antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Tito, gli operanti hanno effettuato la perquisizione presso l’abitazione del soggetto, al cui interno hanno trovato e sequestrato 9 grammi della medesima sostanza contenuti in un bicchiere in plastica tenuto in un comodino della camera da letto.

Nell’ultimare gli accertamenti, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Stessa sorte, ancora a Potenza, è toccata ad un 23enne, di origini gambiane, richiedente asilo politico, ospitato in un centro di accoglienza della provincia, il quale è stato controllato e perquisito dai militari della Sezione Radiomobile di Compagnia nel mentre si trovava all’interno della stazione ferroviaria centrale.

In quel frangente, il giovane è stato colto in possesso di 35.5 grammi di marijuana, sottoposti a sequestro, motivo per cui anch’egli è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

In aggiunta, durante tali servizi attuati dai Carabinieri a Villa d’Agri (PZ), Rionero in Vulture (PZ) e Melfi (PZ), nell’ordine, hanno segnalato amministrativamente alla Prefettura di Potenza un 19enne, un 25enne ed un 52enne, sorpresi, in diverse circostanze di tempo e luogo, in possesso di stupefacenti, del tipo marijuana, hashish e cocaina, per complessivi 3.2 grammi, destinati all’uso personale, sottoposti a sequestro.a

