Per sentirsi più vicini alla popolazione Palestinese Tito scende in campo con queste associazioni. Ecco le attività proposte

Il 10 Luglio prossimo, a partire dalle 16.00, a Tito avrà luogo “Sumūd-Resistenza. Contro il genocidio in Palestina”, con il patrocinio del Comune di Tito, a cura di Sotto il Castello, Forum dei giovani Tito, LIBERA ASSOCIAZIONE RI-CREA, Pro Loco “Gli Antichi Portali”, La Mimosa – Cooperativa Sociale Onlus, L’arcobaleno dei bambini, Associazione Oltre le Bandiere e in collaborazione con il “Comitato per la Pace” di Potenza.

SUMŪD significa fermezza, perseveranza incrollabile, resistenza e determinazione di fronte alle avversità.

Riferita al Popolo Palestinese, rappresenta la resistenza quotidiana non violenta contro l’occupazione e la pulizia etnica.

L’intenzione è di tradurre in posizione e azione un sentire vicino alla popolazione Palestinese, di mantenere alta l’attenzione sul genocidio messo in atto dal governo israeliano e di dare parola alla cultura e all’identità palestinese.

In punti diversi della città, le associazioni promotrici terranno laboratori che semineranno spunti di riflessione e consapevolezza, ognuna col proprio linguaggio specifico: poesia, scrittura araba, creatività, manualità e cucina.

Da posti distanti, con linguaggi diversi, tutti i partecipanti confluiranno in un unico luogo, simbolico, la piazza del Seggio, per riunirsi in un momento di riflessione condiviso.

Insieme si proseguirà il cammino fino alla Villa della Costituzione Italiana dove avranno luogo il djset Waz Selection e, a seguire, il concerto “Voci di strada Rumori di gente” a cura di Fabio degli Effetti Collaterali – Utopotronih – Marina Lorusso, Mimmo Filitti – Dario Satriani- Giovanni Abenante e Lo strano duo.

Durante la serata saranno allestiti banchetti con i prodotti realizzati nei laboratori, sarà inoltre presente un banchetto a cura della Bottega Equomondo di Potenza, saranno raccolte, in questo modo, offerte in denaro.

L’intero ricavato sarà devoluto a sostegno di progetti per la popolazione di Gaza tramite l’Associazione benefica di solidarietà con il popolo Palestinese e “Associazione Pali Hope”.

La progettazione stessa dell’evento, in questo senso, vuole avere un valore simbolico: non si è mai abbastanza lontani per non essere coinvolti e ogni singola voce è più udibile se fa parte di un coro.

L’immagine di sfondo della locandina è opera di Caterina Laruccia, @fatantica.