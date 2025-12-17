Pignola: lutto cittadino per la scomparsa del piccolo Francesco e del suo papà Giulio

Con ordinanza del Sindaco, il Comune di Pignola proclama il lutto cittadino per la tragica scomparsa del piccolo Francesco e del suo papà Giulio, vittime del drammatico incidente stradale che ha profondamente colpito l’intera comunità.

Il lutto cittadino è indetto per la giornata di giovedì 18 dicembre 2025, in concomitanza con la celebrazione dei funerali, che si terranno alle ore 11.00 a Pantano, in segno di profondo cordoglio e partecipazione al dolore che ha colpito la famiglia.

In tale occasione si invitano i cittadini, le associazioni, gli enti e gli esercizi commerciali a osservare un momento di raccoglimento, sospendendo le attività durante la cerimonia funebre, quale gesto di rispetto, vicinanza e solidarietà.

Si comunica inoltre che nella giornata odierna è stata allestita la camera ardente presso la cappella dell’obitorio dell’Ospedale San Carlo, per consentire l’ultimo saluto.

L’intera comunità di Pignola si stringe con commozione e silenzioso rispetto attorno ai familiari, condividendo un dolore che appartiene a tutti.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.