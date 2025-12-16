In Basilicata un Centro regionale di monitoraggio sugli appalti pubblici: la legge

Il Consiglio regionale, riunitosi oggi e presieduto da Marcello Pittella, ha approvato all’unanimità la Pdl denominata “Istituzione del Centro regionale di monitoraggio sugli appalti pubblici”, presentata dai consiglieri Lacorazza, Cifarelli e Marrese.

La legge, come evidenziato nella relazione di accompagnamento, ha l’obiettivo di istituire un Centro regionale di monitoraggio sugli appalti pubblici, concepito come sede permanente e qualificata di confronto sulle tematiche relative agli appalti.

All’interno del Centro, le organizzazioni più rappresentative del mondo economico e del lavoro potranno contribuire con le proprie competenze ed esperienze, offrendo supporto e consulenza alla Direzione generale della Stazione Unica Appaltante.

La proposta è stata approvata con l’emendamento del consigliere Leone, che specifica che l’attività del Centro dovrà svolgersi in piena coerenza con i principi di efficienza, tempestività e semplificazione dell’azione amministrativa.

L’obiettivo è quello di vigilare sulle procedure di gara relative a servizi, forniture e lavori, con particolare attenzione agli affidamenti ad alta intensità di manodopera.

Il Centro opererà presso la Direzione Generale della Stazione Unica Appaltante, fornendo supporto e consulenza per garantire la qualità degli affidamenti, la tutela del lavoro e la stabilità occupazionale, soprattutto nei casi di cambio appalto dei contratti di servizi.

La composizione del Centro comprende le principali organizzazioni rappresentative del mondo economico e sindacale ed è coordinata dal Direttore generale della Stazione Unica Appaltante.

La partecipazione alle attività del Centro non prevede compensi o rimborsi. Prima dell’invio al Consiglio regionale, le relazioni della Stazione Unica Appaltante saranno esaminate dal Centro, che potrà formulare eventuali osservazioni o integrazioni.