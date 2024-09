Pignola: torna la gara podistica di mezza maratona del Pantano, la più partecipata della Basilicata. I dettagli

Domenica 29 Settembre 2024 con partenza alle ore 9.00 presso il Borgo Pantano di Pignola (nei pressi della chiesa Chiesa della Madonna del Pantano) ritorna l’appuntamento come ogni anno della Pantano Half Marathon, la gara podistica di mezza maratona su strada più partecipata della Basilicata.

Si tratta della 15esima edizione, organizzata interamente della Podistica Amatori Potenza che assieme ai partner commerciali ed al prezioso aiuto del Comune di Pignola hanno potuto organizzare un evento tanto atteso da tutti i podisti della regione e non solo.

Infatti, l’evento podistico richiama l’interesse e l’attesa partecipazione di circa 300 iscritti provenienti principalmente dalla Puglia e dalla Campania.

Quest’anno ci sarà l’importante aggiunta della 1° edizione della StraPantano, gara podistica omologata Fidal di 10km che si correrà contestualmente alla gara principale dei 21 km.

La gara della 21 km avrà un percorso identico quello omologato lo scorso anno dalla Fidal, che partirà dal centro della Contrada del Pantano di Pignola (PZ) per dirigersi intorno al lago del Pantano con 2 giri completi e poi affrontare gli ultimi km finali per la C. da Sciffra, Centro Icaro e fotofinish in prossimità della Piscina Aquatica sempre in C. da Pantano di Pignola.

La gara dei 10 km avrà un percorso iniziale fino al sesto chilometro identico a quello della 21km per poi subire un’inversione di marcia per dirigersi negli ultimi km finali per la contrada Sciffra, Centro Icaro e fotofinish identico alla gara dei 21km in prossimità della Piscina Aquatica Pignola.

Qui sarà allestito il villaggio della Pantano Half Marathon 2024 con stand espositivi di alcuni sponsor, musica dal vivo, possibilità di pranzare nel post gara presso l’Aquatica Bistrot, premiazioni e altro.

Le due gare hanno carattere Nazionale in quanto sono una manifestazione quest’anno alla 15° edizione in cui vede la presenza di atleti che provengono dal Veneto, Liguria, Calabria, Puglia e Sicilia.

I numeri di quest’anno:

336 iscritti (di cui 223 alla 21km e 113 alla 10km)

286 uomini

50 donne

60 squadre diverse partecipanti.

L’evento di Domenica è quindi molto atteso non solo in termini prettamente sportivi ma, soprattutto in termini di organizzazione con tutto lo staff della Podistica Potenza impegnato per accogliere nel miglior modo possibile atleti e familiare degli stessi che accorreranno per passare una piacevolissima giornata di sport e non solo.