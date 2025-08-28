Pm Gruppo Macchia Potenza, confermato il capitano Livia Di Camillo: “non vediamo l’ora di partire con il campionato di Serie C campana”. In bocca al lupo

La Pm Gruppo Macchia Potenza lavora alacremente per preparare la stagione 2025/26 che vedrà il sodalizio rossoblù ai nastri di partenza del campionato di Serie C campana.

Dopo la conferma in panchina di coach Marco Orlando, condottiero delle splendida cavalcata dello scorso anno che ha visto la prima squadra portare a casa quattro titoli, è il momento di guardare al roster.

Un gruppo che sarà largamente confermato e che vedrà l’innesto di profili utili a consolidare il gruppo squadra con elementi di categoria.

Un gruppo sempre più coeso e che dalla settimana prossima darà il via ufficiale alla nuova stagione con la preparazione atletica in vista dell’inizio del campionato fissato per il week-end del 26-27 ottobre.

La prima conferma del roster è la permanenza del capitano rossoblù Livia Di Camillo, simbolo della squadra e punto di riferimento delle compegne, sia piccole che grandi, e da diversi anni legata al progetto Pm Volley.

Ha dichiarato la schiacciatrice potentina:

“Sono pronta per questa nuova avventura dopo la promozione dello scorso anno, veniamo da una stagione straordinaria con tante soddisfazioni tra la vittoria del campionato, delle due coppe regionali e della Supercoppa Campania, abbiamo vissuto un anno pieno di emozioni”.

Una stagione che si preannuncia intensa con una nuova categoria da affrontare ma con la consapevolezza di avere un gruppo solido alle spalle.

Continua il capitano della Pm Gruppo Macchia Potenza:

“Ripartiamo con il massimo impegno, sarà una stagione non facile perchè la Serie C è sicuramente competitiva e ci sarà tanto da lavorare.

E’ un gruppo confermato con qualche innesto e non vediamo l’ora di partire perchè abbiamo voglia di fare il massimo e affrontare la stagione nel migliore dei modi”.