Potenza, ben 17 anni per ritrovare Elisa Claps che da quella terribile mattina non tornò più a casa: 13 anni fa la triste scoperta

Triste ricorrenza per la città di Potenza e per chi ha sperato, fino all’ultimo, di poter oggi raccontare una storia diversa, magari con un lieto fine.

Come in molti sicuramente ricorderanno oggi, purtroppo, ricorre il tredicesimo anniversario dal ritrovamento dei resti della nostra giovanissima Elisa Claps, trovata cadavere nel sottotetto della Chiesa Santissima Trinità di Potenza.

Le indagini chiarirono che la giovane studentessa potentina fu uccisa da Danilo Restivo, perseguito dall’Italia fino in Inghilterra e condannato in via definitiva a trent’anni di reclusione.

A ricordare la nostra Elisa l’Associazione Telefono Donna – Potenza:

“Elisa… 17 marzo 2010… e sono passati 13 anni dal suo ‘ritrovamento’ e ancora chiediamo verità e giustizia e qualche parola di scuse“.

Anche oggi, un pensiero vola alto per te, Cara Elisa.

