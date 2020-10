Potenza: 3 persone arrestate dalla Polizia

Questa notte, nel corso dei servizi tesi al contrasto dello spaccio di stupefacenti predisposti dal Questore di Potenza, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto tre persone, due uomini ed una donna che viaggiavano a bordo di una Mercede Class B.

Gli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Potenza a bordo di due auto “civetta” hanno bloccato il veicolo in località Tito SS 95, all’altezza dello svincolo di Potenza.

Gli occupanti del veicolo, una coppia di coniugi ed un giovane ragazzo, tutti residenti nel capoluogo, sono stati immediatamente sottoposti a perquisizione personale sul posto, a seguito della quale sono stati rinvenuti circa 21 gr. di cocaina.

La donna e i due uomini, già gravati di alcuni precedenti penali anche specifici ex. art. 73 DPR 309/90, sono stati tratti in arresto e sottoposti in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Permane sempre alta l’attenzione degli uomini e delle donne della Questura di Potenza sul grave fenomeno dello spaccio di droga in provincia di Potenza.a

