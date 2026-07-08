Potenza, 500 famiglie senza servizi: “basta promesse elettorali. Strade dissestate, niente fogne e metano, perdite d’acqua. I nostri figli senza mezzi pubblici”. La denuncia

Strade dissestate, niente fogne e metano, perdite d’acqua.

Il Comitato Piani del Mattino di Potenza e zone limitrofe esprime il proprio malcontento e disappunto.

Il Comitato scrive alla nostra Redazione:

“Denunciamo la totale assenza delle Amministrazioni nel dare seguito agli impegni presi durante le campagne elettorali.

Promesse che puntualmente cadono nel vuoto e che, temiamo, verranno riproposte solo in vista delle prossime candidature.

Le criticità nella nostra zona sono ormai insostenibili.

Le strade sono ridotte a veri e propri tratturi e rappresentano un pericolo quotidiano per chi le percorre.

Manca completamente una rete fognaria e non esiste alcuna programmazione per l’ampliamento della rete di metanizzazione.

A questo si aggiungono le numerose perdite idriche già segnalate più volte, rimaste senza alcun intervento di riparazione.

Sono oltre 500 le famiglie residenti nel Piani del Mattino.

Famiglie che ogni giorno si impegnano per migliorare la vivibilità della zona, anche per i propri figli, limitati negli spostamenti dall’assenza totale di collegamenti con il trasporto pubblico.

Chiediamo con forza di smetterla con gli spot elettorali e di passare finalmente ai fatti.

Ai rappresentanti istituzionali diciamo: svegliatevi.

Non aspettate le prossime elezioni per ricordarvi che esistiamo”.

Ecco le foto.