Potenza accoglie la gioia e il benessere: l’iniziativa

Dopo la grande partecipazione e il successo dei due Workshop tenuti nella primavera scorsa, si terrà nuovamente Sabato 22 Novembre 2025

dalle ore 15 alle ore 18 “Ridi.Respira.Risplendi”, il workshop evento dedicato allo Yoga della Risata, condotto dagli unici due teacher di questa disciplina in Basilicata certificati dalla Laughter Yoga International.

L’iniziativa sarà arricchita da un breve intervento sull’autostima tenuto da una psicoterapeuta.

Si approfondirà e si sperimenterà il potere trasformativo della risata come via verso la salute, l’inclusione e la pace.

Lo Yoga della Risata, pratica fondata dal medico indiano Madan Kataria e ad oggi diffusa in 120 Paesi nel mondo e sostenuta da oltre 700 studi scientifici, combina esercizi di respirazione, risata consapevole e liberatoria come esercizio fisico e mentale, ginnastica dolce, playfulness (giocosità di gruppo e giochi di ruolo ), per migliorare il benessere psicofisico, ridurre lo stress e favorire la connessione sociale di chi la pratica.

Alcuni Benefici riscontrati:

✳️ Fisici:

• Ossigenazione: Aumento dell’ossigeno nel corpo e nel cervello grazie alla respirazione profonda (Pranayama), con conseguente maggiore energia e vitalità.

• Riduzione Ormoni dello Stress: Diminuzione dei livelli di cortisolo e adrenalina.

• Stimolazione Cardio-respiratoria: Funziona come un esercizio aerobico, migliorando la circolazione e la funzionalità cardiaca e polmonare.

• Rafforzamento Immunitario: Aumento della produzione di cellule del sistema immunitario (es. cellule Natural Killer).

• Rilascio di Endorfine: Produzione di antidolorifici e ormoni naturali del benessere.

✳️ Mentali:

• Gestione dello Stress e Ansia: Aiuta a rilasciare la tensione e a gestire meglio lo stress quotidiano.

• Miglioramento dell’Umore: Aumento di serotonina (antidepressivo naturale) e dopamina, contrastando depressione e pessimismo.

• Atteggiamento Positivo: Sviluppo di un atteggiamento mentale positivo e giocoso (“Bambino Interiore”).

• Lucidità Mentale: Maggiore chiarezza mentale e concentrazione.

✳️ Benefici Sociali e Interpersonali:

• Connessione Sociale: Facilita l’empatia, la comunicazione e il legame con gli altri.

• Superamento delle Inibizioni: Aiuta a superare timidezza e blocchi emotivi, migliorando l’autostima.

• Coesione di Gruppo: Rafforza le relazioni e il lavoro di squadra (in contesti aziendali).

Questi eventi, organizzati da La Scelta Felice in sintonia con la Laughter Yoga International per la prima volta in Basilicata nel 2025, promettono di portare sorrisi e benessere alle persone e all’intera nostra Comunità di Basilicata.

