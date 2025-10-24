Atti vandalici a Pignola: “comportamenti gravi e inaccettabili”. La denuncia

Una nota del Comune di Pignola fa sapere:

“Nei giorni scorsi si sono verificati nuovi episodi di danneggiamento al campo da calcetto: alcuni ragazzi hanno rotto la rete di recinzione ed hanno forzato la finestra degli spogliatoi per accendere i fari.

Comportamenti gravi e inaccettabili, che non solo arrecano danni a beni pubblici realizzati per la collettività, ma espongono gli stessi ragazzi a seri rischi per la propria incolumità, potendosi ferire nello scavalcare o nell’entrare da aperture non idonee.

A questi episodi si aggiungono anche comportamenti incivili in alcune aree del paese, come l’abbandono di rifiuti in piazza, che offendono il decoro urbano e la dignità della nostra comunità.

Eppure, i nostri spazi pubblici vengono ripuliti e curati costantemente dagli operatori e dal Comune, con impegno e senso di responsabilità, per mantenerli decorosi e accoglienti per tutti.

L’Amministrazione comunale programmerà altri interventi di manutenzione, per garantire la sicurezza e l’utilizzo in condizioni adeguate, ma è indispensabile che ciascuno faccia la propria parte.

Solo con corresponsabilità e rispetto reciproco possiamo preservare e valorizzare i luoghi che appartengono a tutti.

Ricordiamo inoltre che il campo di calcetto è liberamente prenotabile e che per i minori di 13 anni è sempre gratuito: non esistono dunque scuse per gesti che arrecano danni o mettono a rischio la sicurezza.

Tutti i fatti saranno segnalati, perché è importante comprendere il valore dell’educazione civica e del rispetto dei beni comuni.

Lo sport, le piazze e gli spazi pubblici sono luoghi di incontro, crescita e condivisione: difendiamoli insieme, con senso civico e responsabilità”.