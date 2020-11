Potenza, acquisto libri di testo scolastici e dotazioni tecnologiche: ecco come fare domanda

La Regione Basilicata, nell’ambito del Piano regionale per il diritto allo studio relativo all’anno scolastico 2020/2021, ha previsto il contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo e dotazioni tecnologiche agli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado, approvando il relativo bando, con D.G.R. n° 750 del 3 novembre 2020.

Il Comune di Potenza, in merito, fa sapere:

“Le domande di richiesta dovranno essere presentate presso il protocollo dell’Unità di Direzione “Servizi alla Persona” di via N. Sauro (Palazzo della mobilità) – entro le ore 13:00 di Mercoledì 16 Dicembre 2020.

Si precisa che, nel rispetto delle procedure dettate dalla normativa vigente per il contenimento della diffusione del Covid 19, l’utenza potrà depositare in apposito contenitore all’ingresso (della sede di via N. Sauro) la domanda completa di tutta la documentazione prevista dal bando che verrà ritirata dal personale addetto al protocollo.

Per acquisire il n. di protocollo assegnato a ciascuna domanda potrà essere contattato il n. tel. 415104.

Per eventuali chiarimenti potranno contattare il n. telefonico 0971415708 nella fascia oraria 11:30 – 13:00″.

