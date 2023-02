Potenza, agricoltori della provincia sul piede di guerra: “Anche quest’anno rischiamo che i nostri campi restino a secco”. Ecco cosa sta succedendo

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione giunta alla nostra Redazione:

“Scrivo da Paterno per segnalare, che i lavori alla diga di Marsiconuovo sono iniziati da settembre 2021 e ad oggi (febbraio 2023) di interventi effettuati si vedono poco o niente.

Noi agricoltori della Val d’agri (in particolare quelli di Paterno e Marsiconuovo) già l’estate scorso siamo stati penalizzati perché si stavano facendo i lavori: i nostri campi hanno patito la sete!

Ci avevano promesso che i lavori dovevano terminare per fine 2022 ma, come vedete dalla foto, la diga è completamente vuota: pertanto anche quest’anno rischiamo che i nostri campi restino a secco, con gravi danni per le aziende agricole che non sanno se devono programmare i lavori di semina di culture estive come fagioli, zucchine e quant’altro”.

Ecco una foto.

a

a

