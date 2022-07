Potenza, Agricoltura: in provincia esempi concreti di innovazione all’attenzione degli agricoltori. I dettagli dell’incontro

Le ultime innovazioni nel settore agricolo e la loro concreta applicazione per lo sviluppo futuro del comparto.

Saranno questi i temi al centro della giornata di approfondimento organizzata presso il Centro di Ricerca CREA Zootecnia e Acquacoltura di Bella Muro (Potenza) dal deputato Luciano Cillis, esponente di ‘Insieme per il Futuro’ in commissione Agricoltura alla Camera.

Parteciperanno al convegno:

il direttore generale del CREA, Stefano Vaccari;

il presidente del CIB Consorzio Italiano Biogas, Piero Gattoni, che illustrerà il ruolo della digestione anaerobica nella transizione agroecologica;

il direttore generale ANBI (Consorzi Bonifica), Massimo Gargano;

il direttore del Centro CREA Zootecnia e Acquacoltura, Salvatore Claps, che parlerà dell’utilizzazione dei reflui dell’industria olearia e alimentazione animale;

i professori dell’Università della Basilicata, Giovanni Di Carlo e Francesco Genovese, che si soffermeranno sulle tecnologie di precisione per una produzione agricola e alimentare sostenibile;

il direttore del Centro CREA Cerealicoltura e Colture Industriali, Nicola Pecchioni, che illustrerà le potenzialità delle TEA, le tecniche di evoluzione assistita per il miglioramento genetico in agricoltura;

il business manager alternative fuel di New Holland, Alessandro Zilli, che parlerà del trattore a biometano;

l’agronomo Silvio Fritegotto che illustrerà i metodi di produzione innovativa, come il fuori suolo e l’idroponica, ad impatto positivo sulla risorsa acqua.

Il deputato Luciano Cillis (IpF) dichiara:

“L’agricoltura italiana vanta eccellenze e innovazioni che il comparto primario lucano deve saper cogliere per meglio interpretare e governare le sfide del futuro e ottenere una migliore redditività.

L’auspicio è che i tanti esempi concreti che porteremo all’attenzione degli imprenditori agricoli della Basilicata possano essere da stimolo per innovarsi e far fare il salto di qualità alla nostra, per certi aspetti già eccellente, agricoltura”.

L’evento si terrà venerdì 22 luglio, a partire dalle ore 9:30, presso il Centro CREA Zootecnia e Acquacoltura di Bella Muro (PZ), SS 7 via Appia.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

