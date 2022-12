Potenza al centro di sperimentazioni d’arte contemporanea! Ecco gli appuntamenti

Nell’ambito del progetto di Residenza Artistica Art House, prodotta delle società Bweb e BroxLab, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Basilicata, il LAP Laboratorio Arte Pubblica e la Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli curano la Residenza Artistica, Mostra d’Arte Contemporanea e Progetto di Arte Pubblica ‘Identità individuale | Collettiva’, con il patrocinio del Comune di Potenza e con il patrocinio morale del Museo Nazionale di Matera e della Direzione Regionale dei Musei della Basilicata, con i partenariati della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università della Basilicata, e del Liceo W. Gropius.

Spiegano gli organizzatori:

“Le politiche messe in atto dall’assessorato alla Cultura della Città di Potenza, sono rivolte alla diffusione dell’arte contemporanea e l’accordo quadro tra il LAP Laboratorio Arte Pubblica e l’Accademia di Belle Arti di Napoli consente alla città di essere al centro di sperimentazioni d’arte contemporanea”.

Il Comitato scientifico del LAP Laboratorio Arte Pubblica è formato da:

professoressa Rosaria Iazzetta, coordinatrice della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli,

Federica Buonsante, art researcher dell’Institute for Public Art di Shanghai,

dalla professoressa Mariadelaide Cuozzo, docente dell’Università della Basilicata, Dipartimento di Scienze umane,

dal professore Adriano D’Elia, Accademia di Belle Arti di Napoli, dalla professoressa Elisa Laraia,

direttrice LAP, Accademia di Belle Arti di Napoli, Università Federico II, Dipartimento di Scienze Sociali,

dal professore Nello Antonio Valentino, Accademia di Belle Arti di Napoli.

Secondo Federica Buonsante “il LAP, dal 2009 a oggi, con il coinvolgimento di 24 comunità, è andato definendosi come un mediatore identitario, toccando così il punto di contatto più alto tra antropologia e arte”.

Secondo gli autori del progetto:

“È questa la linea di ricerca che il progetto ‘Identità Collettiva | individuale’ vuole tracciare con gli artisti emergenti, Raffaele Di Lorenzo, Alessandra Falcone, Lorena Ortells, Rita Passarelli, Carmine Pistone, Giovanna Russo, Lucia Schettino.

La Residenza Artistica, nella sede di Broxlab, sarà il luogo di progettazione e realizzazione delle opere, sede del processo creativo, in forte connessione con la comunità di Potenza; l’articolato programma della Residenza, infatti, mette ogni giorno in contatto gli artisti con le Istituzioni, come il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università della Basilicata, con l’intervento di Mariadelaide Cuozzo, docente di Storia dell’arte contemporanea e referente Accordo Quadro LAP/DISU Unibas, il Liceo Artistico Musicale e Coreutico W. Gropius con cui il LAP, durante il 2022, ha tenuto un’esperienza di alternanza scuola-lavoro con l’Associazione e Centro Antiviolenza Telefono Donna, il Collettivo Potenza Urban Art | Associazione la Potenza dell’Arte, Associazione UNIDEA, lo Zonta Club international di Potenza, la compagnia teatrale Abito in Scena.

La residenza convergerà in due azioni:

la prima azione prevede la Mostra d’arte contemporanea nella struttura multimediale del Palazzo della Cultura, opening 17 Dicembre alle ore 18:00, con le opere di Alessandra Falcone, Carmine Pistone, Lucia Schettino, dal 17 Dicembre al 15 Gennaio;

la seconda azione vede la città di Potenza partecipare il 15 Gennaio all’opening negli spazi urbani del LAP, Palazzo Comunale, Largo 11 Settembre, dell’opera collettiva di Lorena Ortells, Rita Passarelli, Giovanna Russo, Raffaele Di Lorenzo.

In occasione dell’opening del 15 Gennaio sarà presentato il catalogo della mostra Scultura Estesa, che ha visto coinvolte le città di Potenza, Avellino e Napoli”.

Saranno presenti in conferenza stampa:

il Sindaco di Potenza Mario Guarente,

Stefania D’Ottavio, assessore alla Cultura,

Rosaria Iazzetta coordinatrice della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli,

Elisa Laraia, direttrice LAP,

Nello Antonio Valentino, Accademia di Belle Arti di Napoli.

Per informazioni:

laplaboratorioartepubblica@gmail.com

cell. 3389599361

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)