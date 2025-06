Potenza: al Parco Baden Powell l’evento che celebra la diversità, l’incontro e l’integrazione attraverso il cibo!

“Con l’assessore Anna Grieco, la consigliera Marika Cillo e il dirigente Giuseppe Romaniello, ho partecipato ieri all’iniziativa “Cibo e Cultura: le contaminazioni possibili”, svoltosi al Parco Baden Powell, un evento che celebra la diversità, l’incontro e l’integrazione attraverso uno degli strumenti più potenti e universali: il cibo”.

Così l’assessore Loredana Costanza che aggiunge:

”Il cibo non è solo nutrimento: è memoria, è identità, è condivisione. È attraverso la cucina che ogni popolo racconta sé stesso, i propri luoghi, le proprie tradizioni e i propri sogni. Ma è anche attraverso il cibo che possiamo conoscerci meglio, accorciare le distanze, abbattere muri e costruire ponti tra culture”.

“Oggi – prosegue l’assessore Grieco- grazie al Progetto SAI del Comune di Potenza, gestito da Arci Basilicata e la cooperativa La Mimosa, abbiamo potuto vivere un’esperienza autentica di scambio e contaminazione positiva. Una contaminazione che non toglie, ma arricchisce.

Che non divide, ma unisce. Che ci insegna che l’integrazione non è un’utopia, ma una possibilità concreta, fatta di piccoli gesti quotidiani, come sedersi insieme attorno a una tavola”.

“Vogliamo ringraziare di cuore – proseguono le amministratrici – tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata: gli operatori e le operatrici, i volontari, le comunità migranti che hanno portato le loro ricette e le loro storie.

Potenza è e vuole essere una città accogliente, aperta, capace di valorizzare le differenze come risorsa.

Eventi come questo ci ricordano che la cultura dell’inclusione si costruisce ogni giorno, anche, e soprattutto, con il sorriso e con un piatto condiviso”.