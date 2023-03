Potenza: al via la campagna di prevenzione della vista per i cittadini. Ecco come prenotare

“L’occhio, che si dice finestra dell’anima, è la principale via donde il comune senso può più copiosamente e magnificamente considerare le infinite opere della natura” (Libro di pittura, § 15).

Settimana mondiale del Glaucoma: 12- 18 marzo.

Parte un inno alla prevenzione ed alla cura, all’attenzione ed al coraggio.

Ogni attività che in questi giorni avrà luogo sarà dettata dalla Bellezza di “Vivere senza Macchia!”.

Sarà il comitato regionale IAPB (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) a coordinare le attività sul territorio, sostenuto dalle Sezioni dell’UICI (Unione italiana ciechi) di Matera a di Potenza oltre che dalla Società oftalmologica italiana.

Fondamentale, come in ogni campagna di prevenzione, saranno gli screening che su Matera verranno eseguiti dal dott. Giuseppe Taratufolo, mentre su Potenza saranno affidati al Dott. Giovanni Smaldone.

Gli screening si svolgeranno il giorno 16 marzo a Matera, in Piazza San Francesco, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e nei giorni 17 e 18 marzo a Potenza, presso la sede del comitato IAPB regionale in contrada Macchia San Luca n.34, nei medesimi orari.

È fondamentale porre l’accento sull’importanza di momenti come questi che possano essere forieri di maggiore e più focalizzata attenzione su tematiche mai abbastanza messe in luce.

È diritto di tutti salvaguardare i propri sensi.

La vista, che i più grandi uomini di tutti i tempi hanno definito come “il primo” tra questi, è tutelata anche da iniziative come questa, sentite tanto a livello nazionale che locale.

Per prenotare gli screening per il giorno 16 marzo contattare il numero 0835333542 (UICI Matera), per prenotarli per il 17 marzo contattare il numero 3509644683 (IAPB Basilicata), per il giorno 18 marzo, il numero 097121866 (UICI Potenza).

Per ogni ulteriore informazione visitate il sito: http://settimanglaucoma.it/a

