Potenza, al via la presentazione ufficiale della “Fiat Grande Panda” presso la concessionaria Maffei

La nuova Fiat Grande Panda si prepara al suo debutto nazionale.

Il Gruppo Maffei, concessionaria ufficiale che quest’anno celebra 70 anni di attività, aprirà le porte della sua sede di Potenza ( in Via della Chimica 8 ) Mercoledì 19 e Giovedì 20 Febbraio 2025 per presentare in anteprima questo nuovo modello.

“La felicità prende forma” è lo slogan scelto da Fiat per il nuovo capitolo della storia Panda, che si presenta con un design completamente rinnovato rispetto alle generazioni passate.

Il modello ha linee moderne che strizzano l’occhio ai SUV e mantiene lo spirito pratico e versatile che ha reso la Panda un’icona dell’automobilismo italiano.

L’evento rappresenta un’occasione quindi per vedere e toccare dal vivo questa nuova auto presso la concessionaria del Gruppo Maffei che conferma ancora una volta il suo ruolo di punto di riferimento nel settore automotive del Sud Italia.

Gli interessati quindi potranno visitare la concessionaria nelle due giornate dedicate per scoprire da vicino le caratteristiche e le innovazioni della nuova Grande Panda, simbolo dell’evoluzione del marchio Fiat verso una mobilità più moderna e sostenibile.

Di seguito la locandina.