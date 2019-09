Potenza: “al via la pulizia straordinaria del Parco fluviale del Basento”, ad annunciarlo…

“Dopo anni di disinteresse ho potuto apprezzare la volontà del Comune di Potenza di rendere fruibile il Parco fluviale del fiume Basento partendo dalla rimozione delle alberature ammalorate, con un intervento radicale di pulizia e sfalcio erba dell’area demaniale.

Per questo, in mattinata, abbiamo autorizzato il Consorzio di bonifica ad una pulizia straordinaria lungo il Parco che verrà effettuata a breve”.

Ad annunciarlo, l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa, che aggiunge:

“Essendo poi indispensabile che le aree verdi siano messe a disposizione dei cittadini rispettando una visione complessiva di tutela ambientale e di massima fruizione, abbiamo altresì acquisito da parte del Comune la disponibilità a prendere in concessione le aree del tratto fluviale del Basento”.

L’assessore Rosa, allo stesso tempo ha sottolineato che:

“il grande riscontro avuto dalle iniziative comunali di quest’estate ne hanno messo in evidenza anche i limiti.

Se da un lato non si può perdere la possibilità di consentire al pubblico di vivere il verde cittadino, dall’altro è necessaria una gestione ottimale delle attività sul lungofiume: la concessione al Comune di Potenza consentirà una programmazione puntuale delle attività non solo per quanto riguarda gli eventi realizzabili, ma anche per la pulizia, per la manutenzione e per la sicurezza del Parco, individuando ciascun centro di responsabilità e rendendo fruibile in maniera continuativa una zona ad alto contenuto di bellezze storiche e ambientali del capoluogo”.