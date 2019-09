Basilicata, liste d’attesa: “trasmesse all’Assessore Regionale alla Sanità le proposte integrative per l’abbattimento”

La UIL FPL ha:

“trasmesso all’Assessore Regionale alla Sanità le proposte integrative per l’abbattimento delle liste di attesa”.

Ecco quanto emerge da un comunicato ufficiale:

“Tali proposte riguardano: l’Attività libero professionale (ALPI), da regolamentare insieme alle OOSS; la possibilità dell’Azienda erogatrice della prestazione di accollarsi la spesa in regime di libera professione qualora non sia in grado di garantire la prestazione nei tempi stabiliti, così come viene effettuata in tante Aziende Sanitarie italiane; il miglioramento dell’accessibilità; il responsabile unico aziendale dei tempi di attesa ed il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva.

La scrivente, tuttavia, lamenta che contrariamente a quanto concordato, l’Assessore ha già fatto adottare un atto (del. 570), lo scorso 7 Agosto 2019, senza alcun confronto e senza attendere le proposte.

Perciò la richiesta è quella comunque di fare un’integrazione a tale Delibera in modo da recepire tutte le proposte delle parti sociali.

A parere della Uil FPL è necessario convocare un incontro urgente preliminare all’adozione di un nuovo provvedimento”.