Potenza, al via sondaggi geognostici in diverse zone della città: ecco il calendario dei lavori

A Potenza nei prossimi giorni verranno eseguiti alcuni sondaggi geognostici in diverse zone della città.
È quanto fa sapere l’assessore al Comune di Potenza, Francesco Giuzio:
“Le attività richiederanno il posizionamento della trivella e alcune occupazioni temporanee di suolo pubblico, necessarie per la sicurezza e la gestione del traffico.
Calendario dei lavori:
23 settembre 2025 → Completamento sondaggio in Via Beato Bonaventura (S11)
Durata prevista: 23–25 settembre
26 settembre 2025 → Avvio lavori in Via Crispi (S6P, S3I, S5).
In mattinata verrà utilizzata una gru per lo spostamento della macchina perforatrice nell’area del campetto della Torraca.
Successivamente l’area sarà riaperta, restando solo lo spazio necessario al camioncino di servizio.
Durante i giorni di perforazione saranno previsti spazi di sosta dedicati ai mezzi di servizio”.