Potenza: altri 3,5 mln di euro per la rigenerazione Urbana di Bucaletto! Ecco le ultime notizie

Buone notizie per la Città di Potenza.

Il vicesindaco, Antonio Vigilante, comunica:

“Il 24 dicembre lavoravamo alacremente per la candidatura avviso pubblico rivolto ai Comuni e all’Ater, per la ripartizione delle risorse pari a 26 milioni di euro, che la Regione Basilicata ha ottenuto nell’ambito del Fondo complementare al Pnrr, per la realizzazione del programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”.

Oggi apprendiamo con soddisfazione che al Comune di Potenza sono stati assegnati altri 3,5 mln di euro (contributo massimo riconoscibile per ogni proposta ammessa al finanziamento) per la rigenerazione Urbana del settore 15 di Bucaletto.

Sulla scia del Finanziamento PINQUA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), per il quale a breve vi daremo aggiornamenti sullo stato di attuazione, abbiamo candidato un intervento di rigenerazione urbana che si propone la sostituzione dei fabbricati con unità immobiliari unifamiliari e plurifamiliari di tipologia NZEB (Nearly Nearly Zero Energy Building), ovvero edifici ad elevata efficienza energetica a cui abbiamo abbinato, come consentito dal disciplinare dell’avviso, l’acquisto di alloggi disponibili sul mercato immobiliare.

La soddisfazione è doppia nel vederci riconosciuto un finanziamento che si propone il perseguimento dei principi della sostenibilità ambientale con edilizia ad alta efficienza energetica e risparmio del consumo di suolo con l’utilizzo di immobili già esistenti.

La sostenibilità ambientale deve essere l’argomento portante della rigenerazione Ubana e Sociale di Bucaletto Green Social Economy.

P. S.

Un doveroso ringraziamento va tributato ai tecnici dell’Unita di Direzione Urbanistica con i quali abbiamo lavorato fino al pomeriggio della Vigilia di Natale per candidare la proposta.

Non v’è sosta tregua sonno per la Città”.

