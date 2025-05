Potenza: artigianato, semplificazione e partecipazione. Ecco le proposte CNA alla Commissione consiliare

Nel corso della seduta di ieri della Quinta Commissione consiliare permanente del Comune di Potenza, presieduta dal consigliere Attilio Giuliani, è stata ascoltata una delegazione di CNA Territoriale Potenza, composta:

dal presidente, Renato Zaccagnino;

dal direttore, Giuseppe Macellaro;

alla presenza dell’assessora alle Attività produttive del Comune di Potenza, Federica Dandrea.

L’incontro, parte di un ciclo di audizioni promosso dalla Commissione per individuare criticità e opportunità legate al mondo della produzione e dell’artigianato, ha visto la delegazione CNA presentare tre proposte operative, nate da un confronto costante con le imprese locali, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo socio-economico della città e di semplificare le procedure per le aziende del territorio.

La prima proposta riguarda l’istituzione di una call pubblica per una visione strategica partecipata della città; in tal senso CNA ha proposto l’avvio di un processo partecipativo aperto a cittadini e imprese, volto a raccogliere idee e contributi per costruire una visione collettiva del futuro di Potenza, definendo il suo posizionamento strategico all’interno della provincia e della regione Basilicata.

La seconda riguarda un protocollo per un “Super SUAP”: è stata infatti avanzata la proposta di istituire un protocollo tra SUAP comunali, provinciali e regionali per semplificare le autorizzazioni complesse e permettere alle imprese di interfacciarsi con un unico sportello operativo, garantendo maggiore efficienza e chiarezza amministrativa.

La terza proposta invece punta alla valorizzazione del Made in Italy e dell’artigianato locale.

La delegazione CNA ha infatti ribadito l’intenzione di organizzare una nuova edizione dell’evento dedicato all’artigianato e al Made in Italy lucano, da tenersi nel centro storico in collaborazione con istituzioni, scuole e imprese, ogni anno in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy.

L’obiettivo è rendere il centro urbano una vetrina permanente delle eccellenze artigiane locali, rafforzando l’attrattività turistica e culturale della città.

Particolare attenzione è stata infatti posta al recupero del centro storico, alla necessità di coniugare sviluppo economico e rigenerazione urbana, all’importanza di alimentare un sentimento di partecipazione collettiva che, come avviene in occasione delle celebrazioni del Santo Patrono, possa vivere tutto l’anno attraverso eventi stagionali in grado di valorizzare tipicità, creatività, tradizioni e contaminazioni culturali.

I membri della Quinta Commissione e i rappresentanti di CNA hanno concordato di avviare una programmazione condivisa di incontri periodici per dare seguito operativo alle proposte e affrontare le criticità emerse, con il fine ultimo di promuovere iniziative concrete a sostegno del tessuto artigianale e produttivo della provincia di Potenza.

Ecco alcune foto dell’incontro.