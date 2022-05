Potenza: aspettando il Giro d’Italia giovanissimi ciclisti si cimenteranno in un percorso di abilità! Ecco i dettagli

Domenica 8 Maggio si attende il Giro d’Italia professionisti a suon di pedalate con la gimkana per bambini.

Sulla rampa di lancio a Potenza la Gimkana per giovanissimi under 13, sotto l’egida della delegazione regionale FCI Basilicata, che figura tra i tanti eventi di contorno all’attesissimo ritorno della Corsa Rosa nel capoluogo lucano previsto per venerdì 13 maggio con partenza in Calabria da Diamante.

Si ricorda che la Gimkana è un percorso di abilità in bicicletta per bambini che ha lo scopo di insegnare loro il controllo della due ruote.

Appuntamento quindi a Domenica 8 Maggio al parcheggio coperto di viale dell’Unicef (scale mobili) dove i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 7 e i 12 anni (dai G1 ai G6) si cimenteranno nella gimkana in una fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 13:00.

Con questa manifestazione il sodalizio Motostaffette Potenza si fa portavoce di questo evento come cultura dello stare insieme e del divertirsi pedalando.

Il sodalizio lucano di Gianfranco De Felice, noto per il servizio di scorte tecniche alle gare di tutta la Basilicata e delle altre regioni del Centro-Sud Italia, da un ventennio si fa promotore di progetti sul tema della bicicletta e dell’educazione stradale nelle scuole del territorio potentino e dal 2014 ha dato linfa al settore giovanile con la creazione di una squadra dai G1 ai G6 che attualmente è uno dei fiori all’occhiello del ciclismo lucano con la partecipazione a manifestazioni sul territorio regionale e anche “serbatoio” naturale per le categorie superiori.

Ecco la locandina dell’evento.

