Potenza, auguroni a nonna Maria Francesca della provincia per i suoi 100 anni!

Ancora una bellissima centenaria illumina la nostra regione.

Si tratta della signora Maria Francesca Carenza, nata a Noepoli il 15 novembre 1923 ma attualmente residente a Melfi.

Ha 3 figli: una femmina con la quale vive e due maschi, 8 nipoti e 13 pronipoti.

Nonna Maria racconta che nel 1946 si è sposata, dopo aver aspettato che l’allora fidanzato tornasse dalla Seconda guerra mondiale.

Il matrimonio è stato il coronamento di un sogno, ma ha portato con sé anni duri e pieni di sacrifici in quanto lei ha dovuto da subito lavorare nei terreni e, contemporaneamente, occuparsi della casa e dei figli poiché il marito si era ammalato a causa della guerra e non poteva lavorare.

Ha lavorato nei terreni, in particolar modo nella raccolta di fragole, uva e kiwi fino all’età di 55 anni: anno in cui ha raggiunto la pensione.

Per oltre 30 anni ha vissuto a Nova siri (MT) dove ha cresciuto amorevolmente, non solo i figli, ma anche i nipoti e i pronipoti.

Intorno al 2010 si è trasferita a Melfi dove attualmente vive con la figlia e il genero circondata dall’amore dei nipoti e dei pronipoti.

È sempre stata una donna forte, determinata, molto credente e dedita alla casa e alla famiglia impegnandosi affinché non mancasse mai nulla.

La stessa tenacia di allora è ben evidente oggi in quanto, tutt’ora, muove piccoli passi dentro casa per aiutare con le faccende domestiche o, semplicemente, per preparare i “frizzuli” (tipo di pasta tipico del sud della Basilicata) in compagnia della figlia, dei nipoti e dei pronipoti.

È in programma un piccolo rinfresco che avverrà nel pomeriggio di sabato 18 novembre nella casetta di legno della Chiesa del Sacro Cuore a Melfi, dopo la messa.