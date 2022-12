Potenza: Babbo Natale arriva dai piccoli angeli ricoverati in Pediatria! Ecco le foto

Nel giorno di Natale, l’Amministrazione Comunale di Balvano, in collaborazione con l’Associazione Protezione Civile Balvano, è riuscita ad ottenere l’autorizzazione ad accedere al reparto di Pediatria e al Centro Pediatrico per la Fibrosi Cistica dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza per portare ai bambini ricoverati un pensiero ed un sorriso a cui, tra l’altro, ci ha pensato anche Babbo Natale!

I doni sono stati acquistati da una famiglia balvanese con fondi parzialmente ricavati da uno stand dei mercatini di Natale.

L’autorizzazione è stata ottenuta grazie al Vice Presidente Regionale ed Assessore alla Sanità e Politiche Sociali Francesco Fanelli.

Per l’Amministrazione Comunale erano presenti i consiglieri Marilena D’Alessandro e Antonio Le Caldare.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)