Potenza, bando case popolari: c’è ancora tempo per fare domanda

Una nota del Comune di Potenza fa sapere:
“Prorogata la scadenza del bando per alloggi di edilizia sovvenzionata, domande entro il 23 aprile 2026.
La domanda di partecipazione deve essere debitamente sottoscritta, pena l’esclusione, e presentata entro e non oltre le ore 13 del giorno 23 aprile 2026 esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, accessibile sul sito del Comune di Potenza cliccando sul seguente link: https://sibyl-online.it/?pa=Potenza compilando l’apposito modulo.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.
Il Bando è consultabile sul sito internet del Comune di Potenza al link: https://www.comune.potenza.it/…/25212915-bando-per…
Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’U.D. Servizi alla Persona; l’Ufficio di riferimento da contattare per le informazioni è l’Ufficio Alloggi – Istruttore Amministrativo Elda Rizzitelli – Tel. 0971/415747 – email: elda.rizzitelli@comune.potenza.it – pec: servizisociali@pec.comune.potenza.it”.