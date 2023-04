Potenza: brutta frana a ridosso del centro abitato in questo Comune della provincia! Ecco le foto

Le piogge di queste ore stanno mettendo a dura prova il territorio lucano.

Ecco quanto fa sapere il Sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano:

“Purtroppo ancora una volta, a seguito delle abbondanti precipitazioni, il nostro territorio è interessato da frane e smottamenti.

Uno di questi si è verificato a ridosso del centro abitato, nei pressi di alcuni edifici di corso Vittorio Emanuele.

Ho pertanto immediatamente richiesto l’intervento della Protezione Civile della Regione Basilicata al fine di accertare eventuali rischi per la popolazione interessata.

Stamattina i tecnici della Regione Basilicata hanno effettuato un sopralluogo unitamente ai nostri collaboratori.

In attesa di ricevere notizie ufficiali, al fine di evitare rischi e tutelare la pubblica e privata incolumità, ho sottoscritto una prima ordinanza e abbiamo già richiesto agli interessati di voler ‘evacuare’ i locali presenti nelle immediate vicinanze.

Contestualmente colgo l’occasione per segnalare a chi prova a strumentalizzare anche queste circostanze pericolose che le frane ancora non sono capace di controllarle e che probabilmente qualche domanda andrebbe posta a chi non si è mai interessato, in passato, del rischio idrogeologico a cui è sottoposto il nostro territorio.

Ricordo invece che questa Amministrazione è già assegnataria di ben 900.000 euro dedicati alla progettazione (in parte addirittura già affidata!) volta alla riduzione del rischio idrogeologico che riguarderà anche le aree attualmente interessate dalle frane.

A dimostrazione che i fatti, anche nelle emergenze, danno sempre ragione a chi lavora a favore della propria comunità: le responsabilità dovreste ricercarle nelle “VOSTRE RADICI”.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)