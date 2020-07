Potenza, brutto incidente in provincia: Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri sul posto

I Vigili del fuoco di Potenza, ieri alle ore 12.06 circa, sono intervenuti sulla SP Marsico Nuovo – Sellata (Pz) per il ribaltamento di un autoarticolato carico di legno trasformato in cippato.

Le cause del ribaltamento sono in corso di accertamento.

L’autista è riuscito ad uscire da solo dal veicolo ribaltato ma per le ferite riportate è stato trasportato in ospedale in eliambulanza presso l’ospedale San Carlo di Potenza.

Oltre alla perdita del carico, vi era una grossa perdita di gasolio.

I Vigili del fuoco, intervenuti con una autopompa, un fuoristrada ed una autogrù per un totale di sette unità, hanno subito messo in sicurezza l’area e successivamente avverrà la rimozione l’autoarticolato.

Sul posto anche Carabinieri Forestali e 118.

Queste alcune foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)