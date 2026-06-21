Potenza in processione per il Beato Bonaventura: fede unisce comunità e devozione. Le foto

Oggi, Domenica 21 giugno, la comunità si è raccolta per onorare il Beato Bonaventura con un momento di fede condivisa e partecipata devozione popolare.

Il programma è iniziato alle ore 10.30, con la partenza del corteo da piazza Danzi.

Il percorso si è snodato lungo via Stigliani e via Alianello, fino a raggiungere la Chiesa.

Ad accompagnare il cammino è stata la processione con i portatori della statua del Beato Bonaventura, che con dedizione hanno sostenuto sulle proprie spalle l’immagine sacra, in un gesto di fede vissuto con orgoglio da chi vi ha preso parte.

L’arrivo in Chiesa ha dato inizio alla celebrazione solenne della Santa Messa, alle ore 11.00, momento centrale della giornata in cui la comunità si è unita in preghiera per rendere omaggio al Beato.

Una mattinata che ha intrecciato tradizione, devozione e senso di appartenenza, richiamando i fedeli a vivere insieme un appuntamento che racconta storia locale e fede autentica.

Ecco le foto della mattinata.